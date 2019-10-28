Rektör Coşkun’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama mesajı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Coşkun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yurtta ve dünyada barış ilkesiyle temelleri atılan ülkemizin yetiştirdiği nesiller, binlerce yıllık kadim medeniyetimizin değerlerini barındıran vatan sınırları içinde ve dışında barışın tesisi için emek ve yeri geldiğinde şehit vermektedir. Barış Pınarı Harekatı’nda bir kez daha kenetlenen halk iradesi, teröre karşı halkın ve barışın safını tutan tarihsel bir karakterin tezahürüdür. Bu karakter, coğrafyamızdaki diğer milletlere de ilham olan büyük büyük bir değerler sistemi üreterek bağımsızlık ruhunu canlandırmaktadır. Bu bilinçle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı sevinçle kutluyor, Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum”

BAYBURT 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:12

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