Başkan Pekmezci’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Pekmezci mesajında şu ifadelere yer verdi:

"96’ncı yıl dönümünü kutlayacağımız Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığına düşkün, onurlu yaşamaktan başka seçeneği olmayan aziz Türk milletinin eseridir. Bir toplumu toplum yapan, toplumun geçmişten aldığı güçle geleceğe en sağlam şekilde ilerlemesini sağlayan temel ilkeleri milli ve manevi değerleridir. Yüce milletimiz bu iki değeri gerçek anlamda özümsemiş, yaşantısının bir parçası haline getirmiştir. Bu anlayış ile vatanını, dinini, namusunu hiç kimseye çiğnetmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığına düşkün onurlu yaşamaktan başka seçeneği olmayan aziz milletimizin eseridir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet hiç şüphesiz geleceğimiz adına en büyük güvencemizdir. Türkiye Cumhuriyeti bekasını ve birliğini sonuna kadar koruyacaktır. Türk milleti tam 96 yıl önce kendini tarih sahnesinden silmek isteyen müstevlileri birlik ve dayanışma ruhuyla önüne katarak vatan topraklarından çıkardığı gibi bugün de hiç şüphe yok ki istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü Cumhuriyetimizi korumak, ecdadımızın mirasına sahip çıkmak onu gelecek nesillere aktarmak için milletimizin her bir ferdi aynı ruh ve kararlılığa aynı özveriye sahiptir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı uğruna fedakârlıkla mücadele eden gazilerimizi minnetle yâd ediyor şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyorum.”

BAYBURT 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:12

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