Meteorolojiden Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı yapılarak Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinin kıyı kesimleri Trabzon, Artvin, Giresun ve Rize’de sağanak yağış etkili olacak. Bayburt ve Gümüşhane’de ise hava parçalı bulutlu geçecek.

Bölgede bugün en düşük hava sıcaklığı Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde 3 dereceye kadar düşerken gün içerisinde beklenen en yüksek sıcak Artvin’in Yusufeli ilçesinde 24 derece olması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar doğu ve kuzeydoğudan orta kuvvette esecek.

BAYBURT 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:12

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