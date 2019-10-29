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Bayburt’ta emniyet personeline yangın eğitimi

İHA

Bayburt’ta emniyet personeline yangın eğitimi

Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından Demirözü ile Aydıntepe ilçelerinde görev yapan emniyet personeline uygulamalı yangın müdahale eğitimi verildi.
AFAD Müdürlüğü ekipleri tarafından Bayburt’un Demirözü ile Aydıntepe ilçelerinde görev yapan emniyet personeline uygulamalı ve teorik olarak yangın farkındalık eğitimi düzenlendi. Olası bir yangında olay mahalline ilk giden ekiplerden biri olan emniyet mensupları için verilen eğitimde uygulamalı ve teorik olarak yangınlara nasıl müdahale edilmeli, yangın esnasında neler yapılmalı ve yangında kullanılan araç gereçler hakkında eğitim verildi. Emniyet müdürlüğünde görevli personelin bu tür eğitimlerden geçmesi gerektiğine dikkat çeken AFAD yetkilileri, “Arkadaşlarımızın yangın ve kaza gibi durumlarda bilinçli olarak hareket etmeleri hayati bir önem taşıyor. Çünkü bu arkadaşlarımız görev esnasında olumsuz bir olayla karşılaştıklarında ilgili ekiplerin olay mahalline ulaşana kadar, onların yapacağı ilk müdahale can ve mal kayıplarının önüne geçecektir” dediler.

BAYBURT

29 Ekim 2019 Salı

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