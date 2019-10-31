Demirözü’nde fidanlar toprakla buluşuyor

Bayburt’un Demirözü ilçesinde dikim hazırlıkları tamamlanan 25 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Demirözü Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğünün iş birliği ile dikim hazırlıkları tamamlanan 25 bin fidanın dikimine Ziyarettepe mevki ve Güneşli mahallesinde dikimine başlandı. Toplanda 25 bin fidanın toprakla buluşturulacağını ifade eden Başkan Arslan Gürer, “Orman İşletme Müdürlüğünün destekleri ile ilçemizin belirli yerlerinde fidan dikimine başladık. Toplamda 25 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Daha yeşil alanlar oluşturmak için çalışıyoruz. İnşallah hedefimize ulaşacağız” dedi.

Fidan dikimine Vali Cüneyt Epcim, Kaymakam Ömer Coşkun, Belediye Başkanı Arslan Gürer, Orman İşletme Müdürü Zeynel Yalçındağ, ilçe daire amirleri, ilçe merkez ve köy muhtarları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

BAYBURT 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:15

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