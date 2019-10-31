Rektör Coşkun’dan vize öncesi öğrencilere moral ziyareti

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bâbertî Külliyesi Kültür Merkezi’nde yeni hizmete giren öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Modern ve geleneksel mimariyi bütünleştiren tasarımının yanı sıra sosyal ve kültürel olanaklarıyla da örnek bir proje olarak gösterilen Kültür Merkezi’nde yeni hizmete giren bin 500 kişilik öğrenci yemekhanesinde gerçekleşen buluşma renkli anlara sahne oldu. Samimi bir sohbet ortamında öğrencilerle aynı masada buluşan Rektör Coşkun öğle yemeğini yerken birçok öğrencinin fikir ve önerilerini de dinledi. Yaklaşan vize sınavları öncesinde öğrencilere moral ziyareti yapmak istediğini belirten Rektör Coşkun, “Kültür Merkezi’nde başlayan yaşamı yerinde tecrübe etmek amacıyla öğle yemeğini öğrenci yemekhanesinde yedik. Öğrencilerin memnun olduğunu görmek bizleri memnun etti. ‘Hayat Dolu Kampüs’ hedefiyle Bâbertî Külliyesi’nin her köşesine kültürel canlılık yaymayı istiyoruz. Öğrencilerin de katılım sağladığı bir yönetim anlayışı benimsiyoruz ve bu nedenle Senato olarak onlarla sürekli buluşuyoruz. Farklı masada öğrencilerle birlikte yemeklerini yiyen Rektör Yardımcıları ve Senato Üyeleri de öğrencilerle yakından ilgilenerek birçok konuda sohbet etti.

Buluşma ve samimi sohbet için Rektör Coşkun ve beraberindeki Rektör Yardımcıları ile Senato Üyelerine teşekkür eden öğrenciler, üniversite yönetimi ile doğrudan etkileşim kurabilmenin motivasyonlarını ve girişimcilik cesaretlerini arttırdığını bildirdiler.

BAYBURT 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:15

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