2019 Eylül ayında Bayburt'ta ihracat ve ithalat gerçekleşmedi

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Bayburt’ta eylül ayı içerinde ihracat ve ithalat gerçekleşmedi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine Bayburt'ta 2019 yılı Ağustos ayı içerisinde ihracat ve ithalat gerçekleşmedi. Geçici dış ticaret verilerine göre Bayburt'ta ihracat 2019 yılı Eylül ayında gerçekleşmezken 2018 yılının aynı ayında 86 bin dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise 2018 2019 yılları Eylül ayında gerçekleşmedi.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2019 yılı Eylül ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,3 artarak 14 milyar 436 milyon dolar, ithalat yüzde 1 artarak 16 milyar 492 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 6,6 artarak 2 milyar 56 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Eylül ayında yüzde 88,2 iken, 2019 Eylül ayında yüzde 87,5’e geriledi.

BAYBURT 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:15

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