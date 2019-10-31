Vali Epcim: “Bayburt’taki orman varlığını arttırmak istiyoruz”

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında "Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor" projesine yönelik imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Demirözü İlçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Demirözü Belediyesi ve Orman İşletme İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinde Vali Cüneyt Epcim öğrencilerle fidan dikti. Etkinlikte konuşan Vali Epcim proje ile ağaç dikmenin önemine dikkat çekmek ve orman varlığı konusunda vatandaşlar arasında farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Bayburt’taki orman varlığını benzeri projelerle artırmak istediklerine işaret eden Vali Epcim, “Özellikle Bayburt’ta topraklarımızın yüzde 55’i meralardan oluşuyor. Bu alanların hayvancılık faaliyetleri için kullanımı vatandaşlarımızın ağaçlandırma konusunda biraz çekimser kalmasına sebep olmuş. Vatandaşlarımızın rızası doğrultusunda bu alanlar da dâhil olmak üzere bizlerden talep edilen ağaçlandırma çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızı yakın zamanda gerçekleştireceğimiz etkinliklerle kamuoyuyla da paylaşmış olacağız.” diye konuştu.

“11 Kasım’da 11 milyon fidan toprakla buluşacak”

Vali Epcim, söz konusu etkinliklerin ilkinin 11 Kasım’da 11 milyon fidanın toprakla buluşturulmasını hedefleyen ‘Geleceğe Nefes’ projesiyle başlatılacağını açıkladı. Projenin ilk ayağında Bayburt’ta üç köyü kapsayacağı bilgisini paylaşan Vali Epcim, “Bayburt Merkezi ile Soğanlı Dağları’nda geçmiş yıllarda başlatılan ağaçlandırma ve fidan dikim çalışmalarına bu yıl da devam edeceğiz. Böylelikle daha yeşil bir Bayburt noktasında bizler de elimizden gelen gayreti göstermiş olacağız. Emeği geçen kardeşlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Ağaçlandırılması için bu alanın tahsisini sağlayan Demirözü Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. İlçemizin geleceği adına güzel bir girişimde bulundular. Bu çalışmaları bundan sonra da devam ettireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Vali Epcim daha sonra öğrencilerle fidan dikerek can suyu verdi. Etkinlik, katılımcıların fidanlar önünde hatıra fotoğrafı çekilmeleriyle sona erdi.

Etkinliğe Vali Cüneyt Epcim’in yanı sıra, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Orman İşletme İl Müdürü Zeynel Yalçındağ ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.

BAYBURT 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:15

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