Vali Epcim’den Başkan Gürer’e ziyaret

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer’e ziyarette bulundu.

Vali Epcim, Demirözü İlçesi’nde katıldığı etkinliğin ardından Demirözü Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Arslan Gürer ve ilçeye bağlı köy muhtarlarıyla görüşen Vali Epcim, ilçede yürütülen yatırımlara ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

İlçede sürdürülen yatırımlara ilişkin bilgi alışverişinde bulunmak üzere Demirözü Belediyesi’ni ziyaret ettiğini ifade eden Vali Epcim, Başkan Gürer ile bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Belediye başkanlığının meşakkatli bir görev olduğuna değinen Vali Epcim, Başkan Gürer’e çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Gürer ise Vali Epcim’e ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Vali Epcim, belediye ziyaretinin ardından kendisine eşlik eden Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun ve Başkan Gürer ile ilçe esnafını dolaştı. İşletme sahipleriyle sohbet eden Vali Epcim, bereketli kazançlar diledi. Daha sonra yatırım alanlarını gezen Vali Epcim, çalışmalara ilişkin Başkan Gürer’den bilgi aldı.

BAYBURT 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:15

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