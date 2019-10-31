Ziraat Türkiye Kupası: Bayburt İÖİ - Bursaspor: 1 -2

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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Bursaspor deplasmanda Bayburtspor'u 21 yenerek adını 5. tura yazdırdı. Yeşilbeyazlı ekibe galibiyeti getiren goller Yevhen Seleznyov (penaltıdan) ve Onu Atasayar'dan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında TFF 2. Lig ekibi Bayburt İÖİ ile TFF 1. Lig ekibi Bursaspor Bayburt Genç Osman Sentetik Stadyumu'nda karşılaştı.

Batuhan Gültek’in yönettiği karşılaşmaya hızlı başlayan ekip ev sahibi Bayburtspor oldu. Sarısiyahlı ekip 22'inci dakikada Sinan Özkan'ın attığı golle 10 öne geçti.

Bursaspor'a beraberliği getiren golü Yevhen Seleznyov kaydetti. 45+4'üncü dakikada tecrübeli golcü penaltıdan attığı golle takımına beraberliği kazandırdı.

Bursaspor'a galibiyeti getiren golü ise Onur Atasayar kaydetti.



Bayburtsporlu futbolculardan asker selamı

Karşılaşmanın ilk golünün ardından Bayburtsporlu futbolcular asker selamı verdi. Taraftarlar da bu anı alkışlarla taçlandırdı.



90+5'te penaltı kaçtı

Karşılaşmanın son dakikalarında penaltı kazanan Bayburtspor'da Tayyib kullandığı atıştan yararlanamadı ve Bursaspor sahadan 21 galip ayrıldı.

Hakemler: Batuhan Gültek Emin YIldırım Çetin Öncel Yusuf Aydın

Stadyum: Bayburt Genç Osman

Bayburt Öİ Spor: Yunus Emre Kırdal, Alper Tursun, Volkan Çekiç, Ethem Pülgir, İsmet Kavuştu, Okan Yıldız, Emre Şahin (27'Furkan Tütüncü), Bilal Gülden, Azad Filiz, Sinan Özkan, Tayyip Kanarya

Yedekler: Alişan Şeker, Erol Yükseker,Yusuf Onur Arıkan, Muhammet Mahmut Emir, Haydar Deniz, Furkan Tütüncü, Niyazi Çolak

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Onur Atasayar, Cüneyt Köz, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, Jani Atanasov, Musa Araz (88' Enes Kayar), Igor Wanderson (73' Ozan İsmail Koç), Yevgen Seleznov, Çağatay Yılmaz (45' Ali Akman)

Yedekler: Onurcan Piri, Furkan Emre Ünver, Enes Kayar, Ozan İsmail Koç, Batuhan Kör, Berk Akgönül, Ali Akman

Goller: 22' Sinan Özkan (Bayburt İÖİ Spor) 45+4' (P) Yevgen Seleznov 70' Onur Atasayar (Bursaspor)

Sarı Kart: 45' Sinan Özkan (Bayburt İÖİ Spor) 45' Rüştü Hanlı 81' Yevgen Seleznov 85' Ataberk Dadakdeniz (Bursaspor)

BAYBURT 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:26

YATSI 18:45

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