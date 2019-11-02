Vali Epcim yangında evleri zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim Mutlu köyünde çıkan yangında evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

Bayburt merkeze bağlı Mutlu köyünde çıkan yangında evleri ve ahırları zarar gören vatandaşları Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde ziyaret eden Vali Cüneyt Epcim geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İlgili kurumlar tarafından sağlanacak yardımlarla yaşanan hadisenin olumsuz etkilerinin hafifletileceğini söyleyen Vali Epcim, “Hasar tespit çalışmaları doğrultusunda bugün itibariyle gerekli adımların atılmaya başlandı. Yapabileceğimiz seviyenin en üst düzeyinde bu yardımları yapacağız. Tekrar sizlere ve köy halkımıza geçmiş olsun.” dedi.

Vali Epcim daha sonra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde incelemelerde bulunarak İl Müdürü Haluk Akkoyunlu’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

BAYBURT 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:17

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