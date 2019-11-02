Bayburt’ta kar yağışı etkili oldu

Bayburt'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Bayburt ve Erzincan’da gece saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar Bayburt’u beyaza bürürken, Erzincan’da ise yüksek kesimlerde etkili oldu. Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden Bayburt'ta, kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. Kent merkezi ve yüksek kesimlerde gece başlayıp sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle, ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Yağış, kentin yüksek kesimlerinde etkisini daha fazla gösterirken, kar kalındığı bazı yerlerde birkaç santimetreye kadar ulaştı. Tipiyle birlikte yağan kar Bayburt ve Erzincan’a kışı getirdi. Kentte kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da sıfırın altına düştü.

BAYBURT 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:17

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