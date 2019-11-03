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Besiciler kış çilesi başladı

İHA

Yağan karla birlikte dağların bazı kesimlerinin beyaza büründüğü Bayburt'ta besicilik yaparak geçimlerini sağlayan vatandaşların kış çilesi başladı.

Besiciler kış çilesi başladı

Yağan karla birlikte dağların bazı kesimlerinin beyaza büründüğü Bayburt’ta besicilik yaparak geçimlerini sağlayan vatandaşların kış çilesi başladı.
Kış mevsiminin ağır geçtiği Bayburt’ta sıfırın altında 10 dereceye varan soğuk havaya rağmen bazı besiciler küçükbaş hayvanlarını karlı, sarp dağlar ve dik yamaçlarda beslemeye çalışıyor.
Besici Cemil Yiğit, karda otlayan hayvanın et ve sütünün daha lezzetli olduğunu ileri sürerek bu şekilde dışarıda otlayan hayvanların çeşitli hastalıklardan korunduğunu da söyledi.
Kar gören otun hayvanlarının et ve sütünü daha lezzetli hale getirdiğini ve hayvanlarını çeşitli hastalıklardan koruduğunu ifade eden Yiğit, aynı zamanda ottan da önemli oranda kâr sağlıyor.
Dağlarda gezmeyi ve hayvanları otlatmayı sevdiği için bu işi yaptığını dile getiren besici Cemil Yiğit, “Bu işin hayvanlarımıza kârı var. Ottan kazanıyoruz. Şu anda havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Soğuk olsa da yine hayvanları çıkarıyoruz. Sadece fırtına tipi ve kar yağdığı zaman içeride bakıyorum. Ama kar yağışı geçtiği zaman hayvanları bu şekilde kış boyunca dışarıda otlatıyorum.” dedi.

BAYBURT

03 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:18
  • GÜNEŞ 06:43
  • ÖĞLE 12:08
  • İKİNDİ 14:56
  • AKŞAM 17:22
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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