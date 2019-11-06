Kaymakam Coşkun ve Başkan Gürer öğrencilerle bir araya geldi

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun ile Belediye Başkanı Arslan Gürer öğrencileri ziyaret ederek taleplerini dinlediler.

Kaymakam Ömer Coşkun ile Başkan Arslan Gürer’i okul girişinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem ve Okul Müdürü Salim Kara karşıladı. Başkan Gürer ile beraber sınıfları ziyaret eden Kaymakam Coşkun öğrencilerle bir süre sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Sınıfları ziyaretin ardından öğretmenlerle de bir araya gelen Kaymakam Coşkun ve Başkan Gürer öğretmenlerle eğitime dair toplantı gerçekleştirdi. Öğretmenlere görevlerinde başarıların dileyen Kaymakam Coşkun, daha sonra okuldan ayrıldı.

Okul ziyaretinde Kaymakam Coşkun’a Belediye Başkanı Arslan Gürer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem ve Okul Müdürü Salim Kara eşlik etti.

BAYBURT 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:19

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.