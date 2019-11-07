Jandarmanın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bayburt’ta fidan dikildi

Jandarma Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bayburt’ta fidan dikildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme İl Müdürlüğü işbirliğiyle Demirözü yolu üzerindeki Jandarma kontrol noktası yanında oluşturulan alana bin 615 çam ağacı dikildi.

Etkinliğe katılan Vali Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç’i Jandarma’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti. Hazine arazisi vasfına sahip alanın ağaçlandırılmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na tahsis edildiğini kaydeden Vali Epcim, “Bu alanda aynı zamanda Jandarmamızın Yol Kontrol Noktası bulunmakta. İlerleyen zamanlarda burası, noktaya gelen vatandaşlarımızın da hoşça vakit geçirebilecekleri bir mekân oluşacaktır.” dedi.

Vali Epcim, Bayburt’ta Karadeniz Bölgesi’ndeki diğer illere kıyasla orman varlığının sınırlı olduğunu ifade ederek, “Biz de Valiliğimiz, İl Jandarma Komutanlığımız, emniyet ekiplerimiz, il özel İdare ekiplerimiz, Orman İşletme İl Müdürlüğümüz, eğitim camiamız ve ilgili tüm kesimleri içerisine alan anlayışla bir ağaçlandırma seferberliği başlatmış bulunuyoruz. Özellikle 11 Kasım’da gerçekleştirilecek Geleceğe Nefes Ol etkinliğinde Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde tüm Türkiye’de yapılacak ağaçlandırma çalışmalarını Bayburt’ta devam ettirmek ve güzel bir şekilde neticelendirmek istiyoruz. Kış şartları etkin olmadan Bayburt’umuzu yeşillendirme çabamız devam edecek.” diye konuştu.

Yıl içerisinde gerçekleştirilecek çalışmalarla 70 bin fidanı daha toprakla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Vali Epcim, şöyle konuştu: “Bunda Orman İşletme İl Müdürümüz Zeynel Yalçındağ’ın büyük emekleri var. Orman İşletme İl Müdürlüğümüze, bölge müdürlüğümüze ve genel müdürlüğümüze bizlere verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu çalışmaları devam ettireceğiz.”

Arslan Dağı Vilayet Ormanı’nın çalışmalar için örnek gösterildiğine değinen Vali Epcim, “Demek ki Bayburt’ta ağaçlandırma çalışmalarını yaparsak, desteklersek sonuç alabiliyoruz. Arslan Dağı’ndan ilham alarak Bayburt’ta birçok alanı bu şekilde ağaçlandırmak istiyoruz. Tabi burada Üniversite Rektörümüz ve öğrencilerimiz de bu sürece destek veriyorlar. Hepimizin bildiği gibi Bayburt’ta çok ciddi bir genç nüfus oranı var. Üniversitemizin 14 bin öğrencisi var. Bu potansiyelden pozitif anlamda yararlanmak istiyoruz. Bu etkinliği de bir başlangıç olarak bugün gerçekleştirdik. Bayburtluların bu çalışmalara destek verdiklerini ve bizlerden bu konuda beklenti içerisinde olduklarını biliyorum. Destek veren herkese teşekkür ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Vali Epcim açıklamalarının ardından etkinliğe katılan öğrencilerle fidan dikti.

Etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, kamu kurumlarının temsilcileri ile öğrenciler ve jandarma personeli katıldı.

BAYBURT 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:22

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