Jandarmanın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bayburt’ta fidan dikildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Jandarmanın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bayburt’ta fidan dikildi

İHA

Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bayburt'ta fidan dikildi.

Jandarmanın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bayburt’ta fidan dikildi

Jandarma Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bayburt’ta fidan dikildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme İl Müdürlüğü işbirliğiyle Demirözü yolu üzerindeki Jandarma kontrol noktası yanında oluşturulan alana bin 615 çam ağacı dikildi.
Etkinliğe katılan Vali Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç’i Jandarma’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti. Hazine arazisi vasfına sahip alanın ağaçlandırılmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na tahsis edildiğini kaydeden Vali Epcim, “Bu alanda aynı zamanda Jandarmamızın Yol Kontrol Noktası bulunmakta. İlerleyen zamanlarda burası, noktaya gelen vatandaşlarımızın da hoşça vakit geçirebilecekleri bir mekân oluşacaktır.” dedi.
Vali Epcim, Bayburt’ta Karadeniz Bölgesi’ndeki diğer illere kıyasla orman varlığının sınırlı olduğunu ifade ederek, “Biz de Valiliğimiz, İl Jandarma Komutanlığımız, emniyet ekiplerimiz, il özel İdare ekiplerimiz, Orman İşletme İl Müdürlüğümüz, eğitim camiamız ve ilgili tüm kesimleri içerisine alan anlayışla bir ağaçlandırma seferberliği başlatmış bulunuyoruz. Özellikle 11 Kasım’da gerçekleştirilecek Geleceğe Nefes Ol etkinliğinde Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde tüm Türkiye’de yapılacak ağaçlandırma çalışmalarını Bayburt’ta devam ettirmek ve güzel bir şekilde neticelendirmek istiyoruz. Kış şartları etkin olmadan Bayburt’umuzu yeşillendirme çabamız devam edecek.” diye konuştu.
Yıl içerisinde gerçekleştirilecek çalışmalarla 70 bin fidanı daha toprakla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Vali Epcim, şöyle konuştu: “Bunda Orman İşletme İl Müdürümüz Zeynel Yalçındağ’ın büyük emekleri var. Orman İşletme İl Müdürlüğümüze, bölge müdürlüğümüze ve genel müdürlüğümüze bizlere verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu çalışmaları devam ettireceğiz.”
Arslan Dağı Vilayet Ormanı’nın çalışmalar için örnek gösterildiğine değinen Vali Epcim, “Demek ki Bayburt’ta ağaçlandırma çalışmalarını yaparsak, desteklersek sonuç alabiliyoruz. Arslan Dağı’ndan ilham alarak Bayburt’ta birçok alanı bu şekilde ağaçlandırmak istiyoruz. Tabi burada Üniversite Rektörümüz ve öğrencilerimiz de bu sürece destek veriyorlar. Hepimizin bildiği gibi Bayburt’ta çok ciddi bir genç nüfus oranı var. Üniversitemizin 14 bin öğrencisi var. Bu potansiyelden pozitif anlamda yararlanmak istiyoruz. Bu etkinliği de bir başlangıç olarak bugün gerçekleştirdik. Bayburtluların bu çalışmalara destek verdiklerini ve bizlerden bu konuda beklenti içerisinde olduklarını biliyorum. Destek veren herkese teşekkür ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.
Vali Epcim açıklamalarının ardından etkinliğe katılan öğrencilerle fidan dikti.
Etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, kamu kurumlarının temsilcileri ile öğrenciler ve jandarma personeli katıldı.

BAYBURT

07 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:22
  • GÜNEŞ 06:48
  • ÖĞLE 12:08
  • İKİNDİ 14:52
  • AKŞAM 17:18
  • YATSI 18:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Epcim, Açık Cezaevi inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Epcim, Açık Cezaevi inşaatında incelemelerde ...
Vali Cüneyt Epcim, “Tüm vatandaşlarımızı fidan dikmeye davet ediyorum”
YEREL HABERLER Vali Cüneyt Epcim, “Tüm vatandaşlarımızı fidan ...
Aç kalan tilkiyi vatandaşlar besledi
YEREL HABERLER Aç kalan tilkiyi vatandaşlar besledi
Bayburt'ta doğduğu evi müzeye dönüştürdü
YEREL HABERLER Bayburt'ta doğduğu evi müzeye dönüştürdü
Kaymakam Coşkun ve Başkan Gürer öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Coşkun ve Başkan Gürer öğrencilerle bir ...
Kaymakam Coşkun muhtarların talep ve önerilerini dinledi
YEREL HABERLER Kaymakam Coşkun muhtarların talep ve önerilerini ...
Başkan Pekmezci’den “Bugün Fidan Yarın Nefes” kampanyasına destek
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci’den “Bugün Fidan Yarın Nefes” ...
Şehit Recep Eşiyok şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit Recep Eşiyok şehadetinin yıl dönümünde mezarı ...
Başkan Pekmezci’den Emniyet Müdürü Bodur’a iade-i ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci’den Emniyet Müdürü Bodur’a iade-i ...
Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurtları yöneticilerinden Rektör Coşkun’a ziyaret
YEREL HABERLER Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurtları yöneticilerinden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X