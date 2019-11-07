Bayburt Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bayburt Belediyesi Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı geçtiğimiz ayın zaptının okunması ve Başkan Pekmezci'nin Kasım ayında yapılacak çalışmalar hakkında konuşmasıyla başladı.

Toplantıda Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı gündeminde yer alan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporları da tek tek okundu. Mecliste gündem maddeleri meclis üyelerine sunularak oy birliği ile tek tek karara bağlandı.

BAYBURT 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:18

YATSI 18:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.