Başkan Pekmezci, hasta ziyaretlerinde bulundu

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcısı Sürreya Türkmenli ile beraber hasta ziyaretinde bulundu.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, gerçekleştirdiği esnaf ve ev ziyaretlerinin yanı sıra hasta ziyaretlerini sürdürüyor. Hemşehrilerini kucaklayan bir anlayışla hareket eden Başkan Hükmü Pekmezci, Bayburt Devlet Hastanesini ziyaret ederek servislerde yatan hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasta yakınları ile uzun bir süre hasbihal eden Başkan Pekmezci, hastaların sağlık durumuyla yakında ilgilenerek bilgi aldı.

“Hemşehrilerimizin iyi gününde de kötü gününde de yanındayız” diyen Başkan Pekmezci, ziyaretteki amaçlarının; rahatsızlıkları nedeniyle gününü hastanede geçiren hastalar ve hasta yakınlarını ziyaret ederek onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek olduğunu söyledi.

Başkan Pekmezci, sağlık insanın en büyük hazinesi olduğunun vurgusunu yaparak sağlığın ihmal edilmemesi, sağlık kontrollerinin ise zamanında yapılması gerektiğini belirterek hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAYBURT 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:22

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