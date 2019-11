Bayburt Belediyesi kış tedbirlerini masaya yatırdı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle alınacak tedbirler, mevsim boyunca yürütülecek çalışmaları ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla ilgili birimlerle bir toplantı gerçekleştirdi. Pekmezci, gerekli tedbirlerin alınması için talimat verdi

Bayburt Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda bir açıklama yapan Belediye Başkanı Pekmezci, “Kış sezonu başlanmadan bir ön çalışma yapalım dedik. Kış şartlarının yavaş yavaş devreye girdiği bir dönemde Bayburt Belediyesi olarak sorumluluk sahamızda bizi ilgilendiren konularla ilgili bir ön çalışma yapalım istedik. Kış gelmeden imkânlarımıza bakarak yapabileceklerimizi değerlendirmek istedik. Bu vesileyle hepinizin fikirlerini de alarak nasıl bir hazırlık içerisinde olmamız gerektiği yönündeki düşüncelerimizi paylaşmak istiyoruz” dedi.

Toplantıda birim müdürlerinden kendi alanlarını ilgilendiren konularda almış oldukları tedbirlerle ilgili bilgi alan Başkan Pekmezci, her an teyakkuzda olacak şekilde kriz masasının oluşturulması, karla mücadelede bir yol haritasının çizilmesi, kar yağışının şiddetine göre şehir imar haritası üzerinde A,B ve C şeklinde planlama yapılması, sorunsuz bir haberleşme sistemi oluşturularak koordinasyonun en hızlı şekilde sağlanması, ana arterler başta olmak üzere şehrin değişik bölgelerinde çalışacak araçların önceden belirlenmesi, buzlanmalara karşı tuzun hazır bulundurulması, karla mücadelede çalışacak belediye personelinin kış şartlarına uygun kıyafetlerinin temin edilmesi, şehirlerarası otoyolda mahsur kalan araç şoförleri için yiyecek, içecek ve konaklama tedbirlerinin alınması ve sokak hayvanları için mama hazırlanması yönünde ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ile Süreyya Türkmenli’nin yanı sıra sahada çalışan birim müdürlerinin katıldığı toplantıda Başkan Pekmezci, birim müdürlerinden kendi sorumlu oldukları alanlarla ilgili düşüncelerini de alarak kar yağmadan hazırlıkların tamamlanmasını istedi.

