Bayburt’ta kış mevsimine yönelik alınacak genel tedbirler değerlendirildi

Kış mevsiminde alınacak genel tedbirlere ilişkin Bayburt Valiliği’nde toplantı düzenlendi.

Hava sıcaklıklarının azalmasıyla kendini hissettiren kış mevsimi yaşam şartlarını olumsuz etkiliyor. Bayburt’ta bu kapsamda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Vali Cüneyt Epcim başkanlığındaki toplantıya Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Vali Yardımcısı Remzi Demir, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ile ilgili kamu kurumu temsilcileri katıldı.

Toplantıda mevsim şartlarının beraberinde getirdiği olumsuz etkilerin bertaraf edilmesine yönelik bilgi alışverişinde bulunuldu. Alınan kararlara göre yoğun yağış dönemlerinde ilgili kurumlar arası koordinasyon artırılıp olumsuz etkilerin asgari seviyelere tutulması sağlanacak. Buzlanma, don olayı ya da aşırı yağış sonucu risk doğurabilecek karayolu güvenliğine ilişkin ekipler 24 saat esasına dayalı teyakkuz halinde olacak. Geçen yıllarda olduğu gibi şehir merkezi ve şehirlerarası yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirilecek. Vatandaşlar ve öğrencilerin mağdur olmaması için sağlık ve güvenlik kurumları her an göreve hazır durumda bekletilecek. Olumsuz gelişmelere karşı AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü’nce vatandaşlara gıda ve barınma imkânı sunulacak.

Vali Epcim toplantı sonunda geçen yıllarda yaşanan olumsuzlukların bu yıl yaşanmaması için çeşitli tedbirler alındığını ifade etti. Mevsimsel etkilerin asgari seviyelere çekilmesi noktasında kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çeken Vali Epcim, “Özellikle Bayburt Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Karayolları başta olmak üzere kurumlar arasında yapılacak işbirliğinin önem arz ettiğini hepimiz biliyoruz. Geçmiş dönemlere baktığımızda kış mevsiminde alınan tedbirler ile yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildiğini görebiliyoruz. Sadece çevre illerimizle koordinasyonumuzu gerektiren ufak çaplı çakışmalar olabiliyor. Fakat vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına gereken noktasında ekiplerimiz görevlerini yapıyorlar. Koordinasyon içerisinde ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla her hangi bir aksaklığa mahal vermeden bu dönem de çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

Toplantı katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmalarının ardından sona erdi.

