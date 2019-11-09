Lise öğrencileri hurdalardan mini traktör imal etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Lise öğrencileri hurdalardan mini traktör imal etti

İHA

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri topladıkları hurdalardan mini traktör imal etti.

Lise öğrencileri hurdalardan mini traktör imal etti

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri topladıkları hurdalardan mini traktör imal etti.
Metal Teknisyeni Fethi Karadağ, nezaretinde yaklaşık 3 ay sürede metal teknolojileri bölümü öğrencilerince imal edilen traktörün dört ileri bir geri vitesi bulunurken 1 tonluk yükü de rahatlıkla çekebiliyor.
Teknisyen Karadağ’ın elindeki 1994 model bir otomobile ait motor kullanarak traktör yapımına başlayan öğrenciler, aracın kaportası, çamurlukları ve bazı motor parçaları için sac ve demir kullandı.
Öğrencilerin büyük heyecanla okul atölyesinde tasarladıkları traktörün tekerlekleri de yine sanayideki hurdalıktan temin edildi.
Metal Teknisyeni Karadağ, elinde atıl durumda olan bir otomobil motoru bulunduğunu ve bunu değerlendirmek için öğrencilerle bir araç yapmak istediğini okul yönetimine ilettiğini söyledi.
Daha sonra sanayideki arkadaşlarından hurda parçaları temin ettiklerini ifade eden Karadağ, “Bu parçalarla öğrenci arkadaşlarımızla birlikte okulun atölyesinde bir çalışma başlattık. Makine bölümündeki arkadaşların yardımıyla, yine sanayideki arkadaşların yardımıyla bu aracı topladık. Aracın baskı balatası, direksiyon bölümü ve diferansiyeli Tofaş marka hurda bir araca ait. Şanzımanı da eski 2 bin 500 motor Ford marka bir aracın şanzımanı.
Motor devri düşürüldü
Arazide kullanılacak bir araç imal ettikleri için motorun devrini düşürdüklerini belirten Karadağ, “Hızı oldukça yavaş ama bayağı bir gücü var. arkasına pulluk bağlama, tırmık bağlama gibi seçenekler olsun diye bir aparat da yaptık. buradaki atölyemizde sürekli bir üretim halindeyiz. Noksanlarımızı gidermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda aracın kornası, akü doldurma şarj ünitesi, uzun kısa farları var. 4 ileri bir geri vites bazı eksiklerimiz var tabi bunları gidermek içinde atölyemizde çalışmalar sürüyor” dedi.

“Öğrenciler düşünme kabiliyetini ön plana çıkarıyor”
Okul Müdürü Rikap Cemil Kurt ise meslek liselerinin desteklendiğinde ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacağını vurguladı.
Okul idaresi, öğretmenler, teknisyenler ve öğrencilerin gönül birliği yaparak proje geliştirmek için çaba sarf ettiğini dile getiren Kurt, “Bizim atölyelerimizde öğrencilerimiz el becerilerinin yanında düşünme kabiliyetlerini de ön plana çıkararak projeler geliştirip ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor” dedi.
Daha önce de bir öğrencilerinin tabanca imal ettiğini ve bunun patentini aldığını dile getiren Kurt, “Başka bir öğrencimiz de bir arazi aracı yapmak istediğini ve bununla ilgili projesini bize sundu. Bizde kendisine destek vereceğimizi ve bu projenin takipçisi olacağımızı kendisine ilettik” ifadelerini kullandı.

BAYBURT

09 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:24
  • GÜNEŞ 06:50
  • ÖĞLE 12:08
  • İKİNDİ 14:51
  • AKŞAM 17:16
  • YATSI 18:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt’ta kış mevsimine yönelik alınacak genel tedbirler değerlendirildi
YEREL HABERLER Bayburt’ta kış mevsimine yönelik alınacak genel ...
Yükseköğrenim faaliyetlerine ilişkin güvenlik tedbirleri görüşüldü
YEREL HABERLER Yükseköğrenim faaliyetlerine ilişkin güvenlik ...
Başkan Pekmezci’den 10 Kasım mesajı
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci’den 10 Kasım mesajı
Bayburt tarım yerleşkesinde çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Bayburt tarım yerleşkesinde çalışmalar devam ediyor
Başkan Pekmezci’den Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci’den Mevlid Kandili mesajı
Bayburt Belediyesi'nden öğrencilere "İkametgâhınızı Bayburt'a Alın" kampanyası
YEREL HABERLER Bayburt Belediyesi'nden öğrencilere "İkametgâhınızı ...
Bayburt Belediyesi’nden fırın denetimi
YEREL HABERLER Bayburt Belediyesi’nden fırın denetimi
Orgeneral Arif Çetin, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti
YEREL HABERLER Orgeneral Arif Çetin, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl ...
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Bayburt Valiliği’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Bayburt ...
II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu açılış töreniyle başladı
YEREL HABERLER II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu açılış ...
Avukat Pekmezci: "Türkiye Barolar Birliği’nin yanındayız"
YEREL HABERLER Avukat Pekmezci: "Türkiye Barolar Birliği’nin ...
Bayburt Belediyesi kış tedbirlerini masaya yatırdı
YEREL HABERLER Bayburt Belediyesi kış tedbirlerini masaya yatırdı
Başkan Pekmezci, hasta ziyaretlerinde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci, hasta ziyaretlerinde bulundu
Bayburt Belediyesi’nden öğrencilere “İkametgâhınızı Bayburt'a alın” kampanyası
YEREL HABERLER Bayburt Belediyesi’nden öğrencilere “İkametgâhınızı ...
Bayburt Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Bayburt Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı ...
Jandarmanın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bayburt’ta fidan dikildi
YEREL HABERLER Jandarmanın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ...
Vali Epcim, Açık Cezaevi inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Epcim, Açık Cezaevi inşaatında incelemelerde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu