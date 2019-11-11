Doğu Karadeniz’de sıcaklık mevsim normalleri üzerinde

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği Doğu Karadeniz Bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güney yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Bayburt’ta 16,Trabzon’da 22, Rize ve Giresun’da 24, Artvin ve Gümüşhane’de 20 derece olacak.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı da Bayburt’ta eksi 1 derece olarak kaydedildi.

BAYBURT 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:26

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