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Bayburt’ta kartpostallık sonbahar!

İHA

Anadolu'nun kuzey doğusunda Çoruh Nehri'nin kıyısında yer alan Bayburt'ta, sonbahar ayında renk cümbüşü yaşanıyor.

Bayburt’ta kartpostallık sonbahar!

Anadolu'nun kuzey doğusunda Çoruh Nehri'nin kıyısında yer alan Bayburt'ta, sonbahar ayında renk cümbüşü yaşanıyor.
Havaların iyice soğumaya başladığı Bayburt’ta sonbahar mevsiminde ağaçların büründüğü renkler, akan dereler seyri doyumsuz bir manzara oluşturuyor.
Sarı ve yeşilin bütün tonlarının yer aldığı ağaçlar ve dökülen yapraklar, Tabiat Parkı ilan edilen Yakup Abdal Göletinde, Kop Dağı mevkiinde kartpostalları aratmayacak görüntülerin yaşanmasını sağlıyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte sararan yapraklar birer birer düşerken, doğadaki renk cümbüşü seyrine doyulmaz bir manzara oluşturuyor.
Anadolu'nun kuzey doğusunda Kop, Soğanlı ve Kaçkar dağlarının arasında, deniz seviyesinden 1550 metre yükseklikte bulunan Bayburt, sonbaharın gelmesiyle sarı, mavi, kırmızı ve yeşilin iç içe geçtiği renk cümbüşüyle fotoğraf ve doğa tutkunlarını kendine çekiyor.
Şehir yaşantısının stresinden uzaklaşıp doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlere her mevsim farklı alternatifler sunan Bayburt, doğanın bin bir rengiyle ziyaretçilerine kartpostallık görüntüler sunuyor.

BAYBURT

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:26
  • GÜNEŞ 06:52
  • ÖĞLE 12:08
  • İKİNDİ 14:49
  • AKŞAM 17:14
  • YATSI 18:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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