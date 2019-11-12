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Başkan Pekmezci’den Aksun’a ziyaret

İHA

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret etti.

Başkan Pekmezci’den Aksun’a ziyaret

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’u makamında ziyaret etti.
31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde MHP’den Erzincan Belediye Başkanı seçilen Bekir Aksun’a Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ziyarette bulundu.
Pekmezci, başarılar temennisinde bulunarak yerel hizmetler noktasında istişare yaptı.
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BAYBURT

12 Kasım 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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