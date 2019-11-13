Başkan Pekmezci iade-i ziyaretlerine devam ediyor

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci kurumlara gerçekleştirdiği iadei ziyaretler kapsamında İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Ağın ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit’i ziyaret etti.

Ziyaretlerine ilk olarak İl Genel Meclisinden başlayan Başkan Pekmezci’yi burada İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Ağın karşıladı.

Kendisine gösterdiği ilgiden dolayı İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Ağın’a teşekkür eden Başkan Hükmü Pekmezci, kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekerek Bayburt’a hep beraber el birliğiyle hizmet edeceklerini ifade etti.

Başkan Pekmezci’ye ziyaretinden dolayı teşekkür eden Ağın ise, Bayburt için yapacağı hizmetlerde başarı temennisinde bulundu.

Ziyarette İl Genel Meclisi Üyeleri Bülent Yardımcı, Sinan Birgül ve Hüseyin Efe’de yer aldı.

İkinci durak İl Özel İdaresi oldu

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci İl Genel Meclisi ziyaretinin ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne geçti. Burada Genel Sekreter Hayrettin Koçyiğit tarafından karşılanan Başkan Pekmezci, Koçyiğit ile bir süre sohbet etti.

Genel Sekreter Hayrettin Koçyiğit’e misafirperverliğinden ötürü teşekkür eden Pekmezci Bayburt’a yapılacak hizmetlerde iletişim halinde olacaklarını söyledi.

Genel Sekreter Hayrettin Koçyiğit ise ziyaretlerinden dolayı Başkan Hükmü Pekmezci’ye teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

BAYBURT 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:28

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