Aile Yaşam Merkezi’nde Mevlid-İ Nebi Haftası programı

Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi bayanlara yönelik programlarına Mevlidi Nebi Haftası‘nda da devam etti.

Peygamber efendimizin dünyaya teşrifleri dolayısıyla idrak edilen Mevlidi Nebi Haftası sebebiyle düzenlenen programa bayanlar oldukça yoğun ilgi gösterdi. Programa Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’in eşi Büşra Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin eşi Hatice Pekmezci’de katıldı.

Peygamber efendimizin aile hayatı konulu sohbet gerçekleştirildi

Bayburt İl Müftülüğü’nde görevli vaize Helime Aydoğan’ın konuşmacı olarak yer aldığı program Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Kur’anı Kerim tilavetinden sonra ilahi dinletisiyle devam eden program ‘Peygamber Efendimizin Aile Hayatı’ konulu sohbetin ardından yapılan dua ile sona erdi. Programın ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

BAYBURT 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:28

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