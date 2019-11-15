Üçüncü toplantı Bayburt Belediyesi’nde gerçekleşti

Bayburt’ta istihdam oluşturmak, kentin doğal ve bitkisel ürünlerini daha geniş bir piyasaya sunmak amacıyla güç birliğine giden belediye başkanları üçüncü toplantılarını gerçekleştirdi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin ev sahipliğinde, belediye meclis toplantı salonunda gerçekleşen üçüncü toplantıya Vali Cüneyt Epcim, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ve Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır katıldı.

İstihdamı artırmak ve bu çerçevede atılabilecek adımlar ile yapılması planlanan projelerin görüşüldüğü toplantıda açıklamalarda bulunan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci “Bayburt’umuz da iş imkanları oluşturarak işi olmayan hemşehrilerimizi iş sahibi yapmak ve memleketlerinden ayrılmak zorunda kalmamaları adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda somut sonuçlar ortaya çıkacak. Bu toplantılarımızda Bayburt’u bir bütün olarak ele alıyoruz. Ve bu istihdam olanaklarını Bayburt geneline yaymayı amaçlıyoruz. Projelerimizi el ele birlikte hayata geçiriyoruz” dedi.

BAYBURT 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:30

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