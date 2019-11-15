Bayburt’ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Bayburt’ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda; başka illerden Bayburt’a uyuşturucu ve uyarıcı madde getirerek satış yapmak isteyen Y.D., M.K., E.K. ve S.Ç. isimli 4 zanlı yakalandı. Zanlıların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalar sonucunda farklı renk ve ebatlarda 78 adet ecstasy hap ile 1,82 gram gelen esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D., E.K. ve S.Ç., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/ Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan şüpheliler ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

BAYBURT 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:30

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