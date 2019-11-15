Bayburt Valiliği’nin yeni hizmet binasında sona gelindi

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, yapımı tamamlanmak üzere olan yeni valilik hizmet binasında incelemelerde bulundu.

İnşaat ve çevre düzenleme çalışmalarının yüzde 85 oranında tamamlandığı binayı dolaşan Vali Epcim, yüklenici firma yetkilileri ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kontrolörlerinden bilgi aldı.

Vali Epcim, yirmiye yakın kamu kurumunu bir araya toplayarak vatandaşlara hızlı ve etkin hizmet sunulacak yeni hizmet binasında çalışmaların 5 bin 600 metre kare alanda devam ettiğini dile getirdi. Projenin yoğun çalışmalar neticesinde tamamlanma aşamasına geldiğine dikkat çeken Vali Epcim, “Bu yatırımın ilimize kazandırılması noktasında gösterdikleri takdirleri dolayısıyla başta İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve bir dönem önceki Maliye Bakanımız, şimdiki Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın Naci Ağbal’a şükranlarımı arz ediyorum. Özverili çalışmalarıyla bir yıl gibi kısa bir sürede inşaatı tamamlanma aşamasına getiren yüklenici firma ile bu süreci yakından takip eden TOKİ yetkililerine de aynı şekilde teşekkür ediyorum.” dedi.

Geçen yıl yapımına başlanan yeni valilik binasında hizmet birimlerinden ayrı olarak 400 kişilik yemekhane, 170 araç kapasiteli otopark, toplantı salonları ile resmi ziyaret ve törenlerin gerçekleştirileceği bölümler de yer alacak.

BAYBURT 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:30

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