Gurbetteki Bayburtlular dayanışma ve kaynaşma gecesinde buluştu

İstanbul'da yaşayan Bayburtlular dayanışma ve kaynaşma gecesinde buluştu.

Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin düzenlediği 50. yıl dönümü dayanışma ve kaynaşma gecesinde Bayburtspor’da unutulmadı.

Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, dernek başkanları ve İstanbul'da yaşayan Bayburtluların katıldığı gecede salonda bulunanlar Bayburtspor’a destek olmak için 6990 nolu numaraya cep telefonlarından SMS atarak katkıda bulundu.

Bayburt Milletvekili Fetani Battal, “Bayburt ilimizde gerçekten bütün kamu hizmet alanlarında alt yapısından üst yapısına kadar çok büyük yatırımlar hayata geçti. Geçmeye de devam ediyor. Bu yatırımlar hayata geçip şehir olarak bir dönüşüm yaşarken kültürel faaliyetlere, eğitime ve spora katkı yapmak da sadece kamu birimlerinin değil bütün vatandaşlarımızın görevidir. Bu konuda gerekli duyarlılığı sizler gibi değerli hemşerilerimiz dün göstermiş, bugün ve yarın da inşallah göstermeye devam edecek." diye konuştu.

“Halkımıza layık olabilme adına gayretlerimize devam edeceğiz” diyen Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’de, “5 Nisan 2019 tarihi itibariyle başladığım görevimde hemşehrilerimin yoğun bir teveccühü ile karşılaştım ve bu ilgi de bizim çalışma azmimizi artırdı. Bayburt için başlatılan projeler var. Bu projelerin bir kısmını uygularken bir kısmını da revize ederek uygulamaya çalışıyoruz. Bayburt’umuza layık olabilme adına gayretlerimize devam edeceğiz. Bayburtspor içinde desteklerinizi esirgemeyin” diye konuştu.

BAYBURT 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:32

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