Peygamber sevgisi minik yüreklerde filizlendi

Bayburt İl Müftülüğü Gençosman 46 yaş Kur’an kursunda okuyan öğrenciler Mevlidi Nebi haftasını kutladılar.

Kur’an Kursu öğreticileri ile öğrenciler tarafından hazırlanan programda minik öğrenciler Kur’anı kerim okudu. Öğrenciler dua ve ilahilerle Mevlidi Nebi haftasını kutladılar. Programda konuşan İl Müftüsü Hasan Başoğlu, “Bu güzel yavrularımıza Peygamber sevgisini öğreten Kur’an kursu hocalarımıza ve evlatlarını 46 yaş Kur’an kurslarımıza gönderen ailelere çok teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın açtığı bu kurslarda eğitim öğretim gören bu evlatlarımız inşallah dinimizi sağlam kaynaklardan öğrenerek Peygamber Efendimizin ahlakıyla büyüyüp ailelerine, vatanımıza ve milletimize hayırlı işler yapacak bireyler olacaktır.” dedi.

Okudukları Kur’anı kerim, salavat, dua ve ilahiler ile salondakileri duygulandıran minik öğrenciler izleyicilerden büyük beğeni aldılar.

Bayburt Şair Zihni Kültür Merkezinde yapılan programa İl Müftüsü Hasan Başoğlu ve eşi Zehra Başoğlu, Bayburt İŞKUR Müdürü Muhammet Abdullah Kahveci katıldı.

BAYBURT 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 14:45

AKŞAM 17:09

YATSI 18:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.