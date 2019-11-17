Bayburt’ta “Peygamber Efendimiz ve Aile” konulu konferans düzenledi

Bayburt İl Müftülüğü tarafından Mevlidi Nebi haftası dolayısıyla “Peygamber Efendimiz ve Aile” konulu konferans düzenledi. İl Vaizi Halime Aydoğan’ın verdiği konferansta Huzurlu bir dünya için ailenin önemine değinildi.

Kur’anı kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını İl Müftüsü Hasan Başoğlu’nun Eşi Zehra Başoğlu yaptı. Konuşmalarında sağlam bir aile hayatının tesis edilmesi için gerekli davranışlara değinen Zehra Başoğlu, bununda ancak Kur’anı Kerim’in emrine ve Peygamber Efendimizin sünnetine intiba ile mümkün olacağını belirtti.



“Nikâh kuru bir imzadan ve hukuki işlemlerden ibaret kalmamalı”

Dünyanın huzura kavuşması kadın ve erkeğin huzura kavuşması ile ilgili olduğuna değinen konuşmacı Halime Aydın, “Kadın ve erkeğin evliliği ile başlayan aile, çocuklarında hayata katılması ile bir dünya insanı oluşturmaktadır. Dolayısıyla dünyanın huzura kavuşması kadın ve erkeğin huzura kavuşması ile son derece ilgilidir. Rabbimiz nikâhla aile olmaya, kullarının nasıl bir yuvaya kavuşmalarını murat ettiğini Ayetİ Kerimede şöyle ifade ediyor. Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Dolayısıyla huzur, sevgi ve merhamet aile olmanın, bir olmanın vazgeçilmezi olmalı taraflar evliliğe ilk adımı bu niyetle atmalıdır. Nikâh kuru bir imzadan ve hukuki işlemlerden ibaret kalmamalı. Yuvaların sıcaklığı için çiftler irade göstermelidir. Dünyanın huzuru fertlerin tek tek mutluluğuna bağlıdır. Onlar size örtüdür siz de onlara örtüsünüz diye buyuran rabbimiz, evliliğin tam bir mahremiyet duygusu içinde yaşaması gerektiğini ifade etmiştir” dedi.



“Bir erkek kadına Kuran’ın buyurduğu incelikte davransa aile saadetini yakalar”

Ailenin nasıl olması gerektiği hakkında bilgiler veren Aydın, “Peygamber Efendimiz kadınlar hakkında Allah’tan korkun çünkü siz onları Allah’ın emaneti olarak aldınız ve Allah’ın adını anarak nikâh kıyıp onları kendinize helal kıldınız. Buyurarak anne babanın değil direkt Rabbimizin emaneti gözüyle kadına ne kadar da nazik davranılması gerektiğini insanlara ifade etmiştir. Bir erkek hanımına, Kur’an ve Peygamber Efendimiz ’in buyurduğu incelikte davransa aile saadetini yakalayacak ve rahat edecektir. Sevildiğini, kıymetinin bildiğini hisseden kadın da iyiliklerini tüm çevresine cömert ve dağıtacaktır. Toplumun huzuru ve dünyanın huzuru, kadının huzuru ile doğrudan ilintilidir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz “Kadınlarınıza iyi davranınız.” buyur. Hanımlarına el kaldıranlar hakkında da, “Bu adamların sizin hayırlılarınız olduğunu sanmayın.” buyurarak müminin nasıl bir ahlaka sahip olması gerektiğini hatırlatır. Günümüzdeki kadın erkek tartışmalarına da ta baştan açıklama getiren rabbimiz “Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar” buyurarak eşlerin kadın ve erkeğin olaylara hatalara nasıl bakmaları gerektiğini tüm insanlığa bildirir. Kur’an ve Peygamber Efendimiz ‘in rehberliğinde aile kurmak, yaşamdaki imtihan imtihanları ve yaşamını kolaylaştırır. Kişilere, dolayısıyla topluma huzur ve mutluluk getirir. Fertlerin düzeyli ilişki kurmalarına rehberlik eder” diye konuştu.

BAYBURT 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:32

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