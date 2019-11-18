Doğu Karadeniz’de en düşük hava sıcaklığı Bayburt’ta ölçüldü

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Karadeniz Bölgesinde gece en düşük hava sıcaklığı Bayburt’ta ölçüldü.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde eksi 4, Trabzon’da 10, Artvin’de 7, Giresun’da 11, Gümüşhane’de eksi 1 ve Rize’de 10 derece.

Bölgede gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Trabzon’da 18, Artvin’de 17, Bayburt’ta 13, Giresun’da 18, Gümüşhane’de 15, Rize’de 18 derece.

BAYBURT 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:33

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