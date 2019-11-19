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Jandarma’dan okul servislerine özel denetim

İHA

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı tarafından okul servislerine özel denetim yapıldı. Denetimlerde servis şoförlerine ve öğrencilere yönetmelikle ilgili bilgiler verildi.

Jandarma’dan okul servislerine özel denetim

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı tarafından okul servislerine özel denetim yapıldı. Denetimlerde servis şoförlerine ve öğrencilere yönetmelikle ilgili bilgiler verildi.
Bayburt’ta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında faaliyet gösteren okul servis araçlarına yönelik özel denetim uygulaması yaptı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri 2019 2020 yılı eğitimöğretim döneminin başlamasıyla taşımalı öğrenci servis araçlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Jandarma ekipleri okul servis araçları yönetmeliğinde belirtilen hususlar ile ilgili olarak sürücüleri denetlerken, öğrencilere de trafik konusunda bilgiler verildi. Denetimlerde şoförlerin zorunlu belgeleri, araçların emniyet kemeri, dur ve okul taşıtı levhaları, araç periyodik bakımları, iç, dış ve ışık donanımları, koltuk sayıları, yangın tüpü ilk yardım çantaları, yetki belgeleri uygunluk ve yeterlilik konusunda kontrolleri yapıldı.
Jandarma ekipleri yıl sonuna kadar denetimlerin ara verilmeden devam edeceğini belirtti.

BAYBURT

19 Kasım 2019 Salı

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