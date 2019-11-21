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Bayburt’ta “Peygamber Efendimiz ve Aile” konulu konferans düzenlendi

İHA

Bayburt’ta “Peygamber Efendimiz ve Aile” konulu konferans düzenlendi

Bayburt İl Müftülüğü tarafından Mevlidi Nebi haftası dolayısıyla “Peygamber Efendimiz ve Aile” konulu konferans düzenledi.
Bayburt İl Müftülüğünün ev sahipliğinde Mevlidi Nebi haftası münasebetiyle “Peygamber Efendimiz ve Aile” temalı konferans düzendi. Bayburt Şair Zihni Kültür Merkezinde düzenlenen programa İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse konuşmacı olarak katıldı. İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program Kur’anı Kerim tilaveti ile devam etti.
Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Hasan Başoğlu, “Veladetiyle kâinatı şereflendiren Peygamber Efendimiz ’i anmak ve anlamak için bir araya geldik. Peygamber Efendimizi anlamak onun eşsiz ahlakını hayatımızın her anına özelliklede aile hayatımıza tatbik etmekle olur. Peygamber Efendimizi anlamak ve onun ahlakıyla ahlaklanmak için dünyadaki cennetimiz olan ailemizi, onun sünneti ile tesis etmeliyiz. Ailenin çekirdeği olan evlatlarımızı onun ahlakı ile yetiştirmeliyiz” dedi.

“Nikâh dünyada başlayıp ahirette cennette devam edecek bir ibadetidir”
Sağlam bir toplumu meydana getirmenin ancak sağlam bir aile yapısıyla mümkün olacağına dikkat çeken İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, “Bir toplumun temeli ailedir. Bu temel ne kadar sağlam olursa, toplumda o kadar güçlü ve değerli olur. Özelliklede bizim toplumuz aile ile ifade edilen gücünü aileden alan bir toplumdur. Aile bu yapıyı oluşturmanın temel şartı nikâhtır. Nikâh Allah’ın emri, Peygamberin kavliyle yapılan kutlu sözleşmedir. Nikâh sürekli ve kalıcı olmalıdır. Geçici bir nikâh yoktur. Ayeti kerimelerde ve hadisi şeriflerde bahsedildiği üzere, nikâh dünyada başlayıp ahirette cennette devam edecek bir ibadetidir. Nikâhın eskiden camilerde kıyılması bu ibadet yönüyle ilişkili ve nikâhın ilan edilme bakımından da oldukça önemlidir. Nikâh ile kurulan aile Rum Suresinin 21. ayetinde rabbimizim buyurduğu gibi merhamet ve sevgi ile devam eder. Eşlerin arasındaki merhamet nezaket, sevgi saygı, istişare ve güven ile mümkündür. Merhamet ve sevginin olduğu bir ailede Kur’an’ın ifadesiyle meveddet yani karşılıksız sevgi oluşur. Merhamet ve sevginin olduğu ailede huzur ve sükûnet vardır” diye konuştu.

“Ailedeki en önemli varlıklardan biri anne şefkatidir”
Ailedeki en önemli varlıklardan biri anne şefkati olduğuna değinen Rektör Saffet Köse, “Dünyada anne şefkatinin yerini dolduracak başka bir enerji yoktur. Huzurlu bir aile ortamında anne şefkatiyle yetişen çocuklar kendileri ile barışık olurlar. Toplum içinde mutlu ve huzurlu olurlar. Fransa’da yapılan bir deneye göre ilk doğan bebek ilk iki yıl yeterince annesi ile beraber olamamışsa bunun hiçbir şekilde telafisi yoktur. Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a göre, bir çocuk için en temel depresyon nedeni anne kucağında mahrum kalmasıdır. Çocuklarda ve gençlerde görülen olumsuz davranışların temelinde sevgi eksikliği yatmaktadır. Ailede sevgiyi verecek ilk kaynak annedir. Annenin çocuk için en önemli rolü şefkattir. Babanın rolü ise güvendir. Aile huzuru için dikkat edilmesi gereken çok kıymetli hususlar vardır. Bunların en önemlisi aile içi sorunların dışarıya aksettirilmemesidir. Eğer sorunlar çözülmediyse Kur’anı Kerim’in yoluna başvurularak kadın ve erkek tarafından hakem seçilerek sorunların çözümüne gidilmedir. Şeytanın en çok hoşuna giden olay karı kocanın arasının bozulmasıdır. Sabırlı ve hoşgörülü olmak aile huzuru için çok önemli bir haslettir. Öfkeli olduğumuz anlarda kırıp incitmek yerine öfke kontrolünü sağlamak en büyük erdemdir. Ön yargılardan uzak durmalıyız. Çünkü ön yargılar çoğu hataya düşürür. Ailemize ve insanlara karşı affedici olmalıyız. Bir olumsuzluk meydana geldiği zaman özür dilemesini bilmeliyiz. Çünkü özür dilemek hatayı onarır. Peygamber Efendimiz bu hususu şöyle dile getirmiştir. Bir hata yaptığınız zaman özür dileyin. Karşı tarafta kabul etsin. Eğer kabul etmezse ayı hatayı işlemiş olur.” Bu duygu ve düşüncelerle hepinize teşekkür ediyorum. Mevlidi Nebi Haftamız kutlu olsun” şeklinde konuştu.
Bayburt Şair Zihni Kültür Merkezinde yapılan programa, İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Garnizon Komutanı Vekili Topçu Yarbay Recai Yılmaz, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Coşkun, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

BAYBURT

21 Kasım 2019 Perşembe

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