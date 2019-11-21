Gün ışığından en fazla yararlanılan kütüphanede okuma keyfi

BAYBURT Üniversitesi tarafından Baberti Külliyesi'ne kurulan kütüphanede, mimari yapıyla gün ışığından en fazla sürede yararlanma imkanı sunuluyor. Kütüphaneye girenler, kendilerini açık havada gibi hissederek, kitap okuyor.

Baberti Külliyesi'ndeki kütüphaneye gelen ziyaretçilerin, mimari yapı sayesinde gün ışığından en fazla sürede yararlanması sağlanıyor. 11 bin metrekarelik kapalı alana kurulan kütüphaneye gelenler, cam tavan ile kendilerini açık havada gibi hissedip, gün ışığında kitap okuyarak, ansiklopedileri inceliyor. Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, "İçeri girenin, dışarı çıkmak istemeyeceği, 'Çıkayım da bir hava alayım' demeyeceği mekan olsun istedik. Kütüphanemiz maksimum gün ışığından faydalanıyor. İnsanlar açık havadaymış gibi kitap okuyor, ders çalışıyor. İlerleyen dönemlerde kütüphanemiz, 7 gün 24 saat açık olacak. Hatta belli bir saatten sonra çorba ikramında bulunacağız" dedi.

Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürü Coşkun Koçhan ise kütüphanede aynı anda 700 öğrencinin ders çalışabileceğini belirterek, 110 bine yakın kitap kapasitesi olduğunu aktardı. Bu sayının, yeni kurulan üniversite için çok iyi olduğunu vurgulayan Koçhan, "Kütüphane ekip çalışmalarına da uygun olarak tasarlandı. Ayrıca herkes engelli adayıdır. Engelli vatandaşlarımızı da düşünerek engelsiz kütüphane tasarladık. Engelli vatandaşlarımız, kimseden yardım almadan ders çalışabiliyor ve kitap okuyabiliyor" diye konuştu.



BAYBURT 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:36

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