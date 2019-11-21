Bayburt'ta yangında hayatını kaybeden 3 kişinin cesedi evden çıkarıldı

Bayburt'un Maden köyünde çıkan yangında hayatını kaybeden 2'si çocuk, 1'i engelli 3 kişinin cesetleri hastane morguna kaldırıldı.

Merkeze bağlı Maden köyünde çobanlık yapan Rıdvan Beyaz'ın evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. İtfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu evde Rıdvan Beyaz'ın çocukları Bekir (5) ve Ecrin (8) ile kız kardeşi Hatice Beyaz'ın (39) cansız bedenlerine ulaşıldı. Yangında yaralanan Rıdvan ile eşi Halime Beyaz ise Bayburt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülürken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri incelemelerin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin Artvin nüfusuna kayıtlı oldukları ve cenazelerin Yusufeli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

BAYBURT 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:36

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