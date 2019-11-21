Bayburt Emniyetinden 'telefon dolandırıcılığı' uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bayburt Emniyetinden 'telefon dolandırıcılığı' uyarısı

İHA

Bayburt'ta, polis ekipleri tarafından vatandaşlara 'telefon dolandırıcılığı' konusunda uyarıcı broşür dağıtıldı.

Bayburt Emniyetinden 'telefon dolandırıcılığı' uyarısı

Bayburt’ta, polis ekipleri tarafından vatandaşlara 'telefon dolandırıcılığı' konusunda uyarıcı broşür dağıtıldı.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, telefonda kendisini, savcı, jandarma ve polis olarak tanıtarak yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara uyarıcı broşür dağıttı. Cadde ve sokaklarda bulunanlarla, park ve bahçeler ve Çoruh nehri kenarında dinlenen vatandaşları uyaran polis, hiçbir kamu görevlisinin vatandaşları telefonla arayarak para istemeyeceğini belirtti. Vatandaşların böyle bir durumla karşılaşması durumundan en yakın polis merkezine veya 155 hattına başvurması gerektiğini anlatan görevliler, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Öte yandan konuyla ilgili Bayburt Emniyet Müdürlüğü’nden şu açıklama yapıldı:
“Bayburt Emniyet Müdürlüğü olarak ilimizde yer alan vatandaşlarımızın “telefon dolandırıcılığı” konusunda suç mağduru olmamaları ve bilinç düzeylerinin arttırılması kapsamında; şüphelilerin, hedef olarak belirledikleri kişileri kullanmış oldukları GSM hattından arayarak kendilerini kamu görevlisi (Polis, Hakim ve Savcı) olarak tanıtıp, para talep ettikleri bilinmektedir. Bu çerçevede kendini tanıtarak telefonla arayan şahıslara vatandaşlarımızın hiçbir şekilde itibar etmemeleri, bu şekilde bir olayla karşılaşmaları durumunda konu hakkında en yakın kolluk veya adli birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, cep telefonunuza sosyal medya aracılığıyla “Ödül Kazandınız” şeklinde mesaj atarak, ödülü alabilmeniz için kart bilgileri ile şifrelerini ya da konuşma süresi göndermenizi talep eden şahıslara güven duymamanız ve kişisel verilerinizi bu şahıslarla asla paylaşmamamız gerekmektedir.
Hiçbir “Polis, Hakim, Savcı” kendisini tanıtarak para talep etmeyeceği gibi ödül veya hediye vaat eden şahıslar şifre ve banka bilgilerinizi sizden kesinlikle istemezler. Vatandaşlarımızın alın teriyle kazandığı birikimlerini, telefonla haksız bir şekilde almaya çalışan şahıslara karşı dikkatli ve duyarlı bulunmaları olumsuz bir olayla karşılaşmamaları için önem arz etmektedir.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü faaliyetleri çerçevesinde vatandaşlarımıza yönelik şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden hediye ve ödül kazandıklarına dair mesajlar atılarak kişisel bilgileri ile banka şifreleri ya da konuşma süresi (dakika) göndermelerini istediklerinin anlaşılması üzerine, konu hakkında; vatandaşlarımızın yoğun olarak toplandıkları Bayburt Pazarı ile muhtelif yerlerde esnaf ve mahalle sakinlerine yönelik broşür dağıtılarak, bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.”

BAYBURT

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 07:04
  • ÖĞLE 12:10
  • İKİNDİ 14:43
  • AKŞAM 17:06
  • YATSI 18:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yangında hayatını kaybeden iki küçük kardeşten geriye fotoğrafları kaldı
YEREL HABERLER Yangında hayatını kaybeden iki küçük kardeşten geriye ...
Bayburt'ta yangında hayatını kaybeden 3 kişinin cesedi evden çıkarıldı
YEREL HABERLER Bayburt'ta yangında hayatını kaybeden 3 kişinin ...
Bayburt'ta yangın: Hala ve 2 yeğeni öldü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Bayburt'ta yangın: Hala ve 2 yeğeni öldü, 1 yaralı
Bayburt’ta bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bayburt’ta bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını ...
Bayburt’ta bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bayburt’ta bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını ...
Gün ışığından en fazla yararlanılan kütüphanede okuma keyfi
YEREL HABERLER Gün ışığından en fazla yararlanılan kütüphanede okuma ...
Bayburt’ta “Peygamber Efendimiz ve Aile” konulu konferans düzenlendi
YEREL HABERLER Bayburt’ta “Peygamber Efendimiz ve Aile” konulu ...
Vali Epcim Engelsiz Yaşam Merkezinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Epcim Engelsiz Yaşam Merkezinde incelemelerde ...
Bayburt Üniversitesi ile OSB Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi ile OSB Müdürlüğü arasında ...
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Köse’den Rektör Coşkun’a ziyaret
YEREL HABERLER İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Köse’den ...
Başkan Pekmezci, kış öncesi itfaiye ve atölyeleri denetledi
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci, kış öncesi itfaiye ve atölyeleri ...
Doğu Karadeniz’deki 3 ilde geceleri hava sıcaklığı sıfırın altına düştü
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’deki 3 ilde geceleri hava sıcaklığı ...
Gümüşhane’de "Katı Atık Birliği" toplandı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de "Katı Atık Birliği" toplandı
Jandarma’dan okul servislerine özel denetim
YEREL HABERLER Jandarma’dan okul servislerine özel denetim
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X