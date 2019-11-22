Trabzonlu ceren Kop Dağında “Şenol Bayburt” türküsünü seslendirdi

Trabzon'da İkamet eden TRT Trabzon THM Korusu Sanatçısı Ceren Ece Öksüz’ün, Kop Dağında çektiği Şenol Bayburt klibi sosyal medya da ilgi görüyor.

4 yıldır Trabzon THM Korusunda Özgün Karadeniz Müzikleri icra ettiğini dile getiren Ceren Ece Öksüz, “Müzik benim ayrılmaz bir parçam oldu. Küçük yaştan beri müzikle ilgileniyorum. Son 4 yıldır da TRT Trabzon Türk Halk Müziği Korusundayım. Desteklerinden dolayı başta aileme öğretmenlerime ve TRT Trabzon THM’deki hocalarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Hedefim kendimi daha da geliştirerek Trabzon ve Karadeniz müzikleriyle anılan bir ses sanatçısı olmak" dedi.

BAYBURT 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:37

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