Vali Epcim’den Öğretmenler Günü mesajı

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Epcim, öğretmenler günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretici kimlikleriyle yeni kuşakları bilgi ve beceriyle donatıp yetiştiren öğretmenlerin üstlendikleri görev dolayısıyla her toplumda özel ve saygın bir konuma sahip olduklarını söyledi. İnsan yetiştirmenin kutsal bir görev olduğu ifade eden Vali Epcim, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Emek, özveri, sabır ve hoşgörü anlayışıyla görev yapan, öğreten ve öğrenen arasında güven ve sevgi bağları kuran öğretmenlerin, yeni nesiller için adeta bir yol gösterici, birer rehber olduğunu söyledi. gibidir. Öğretici kimliğiyle yeni kuşakları bilgi ve beceriyle donatıp yetiştiren öğretmenlerimiz, üstlendikleri bu kutsal görev dolayısıyla her toplumda özel ve saygın bir konuma sahiptir. İnsan yetiştirmek kutsal bir görevdir ve bu onurlu görevi ifa eden öğretmenler, hiç şüphesiz saygıya ve övgüye fazlasıyla layıktırlar. Bireylerin dimağlarına ışık tutan, eğitim ordusunun yurdun dört bir yanına dağılmış neferleri olarak öğretmenlerimiz; bu anlamda eğitim adına attıkları her adım ile milletlerin geleceğine yön verme ve biçimlendirme yükümlülüğü altındadır. Temel hedefi nitelikli, ahlaklı ve dürüst insan yetiştirmek olan eğitim süreci aynı zamanda bir medeniyet, bir kültür inşasıdır. Bu inşa sürecinin kilit taşı ise öğretmenlerdir. Yaşamlarını yeni filizler yeşertme gayesiyle biçimlendiren, ömürlerini bu uğurda tüketen öğretmenlerimiz bu anlamda yeni nesillerin büyüyüp gelişmesine temel hazırlayan öncü kimselerdir. İyi eğitilen bir insan, huzurlu bir toplum, mutlu bir gelecek ve müreffeh yarınlar demektir. Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği 24 Kasım dolayısıyla, bu şiarla görevlerini yerine getiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, kendilerine görevlerinde üstün başarılar diliyorum.”

