Bayburt TEM, şehit öğretmen Yılmaz'ı unutmadı

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde (TEM) görev yapan polisler Şehit Necmettin Yılmaz'ı Torul'da mezarı başında andı.

16 Haziran 2017 günü yaz tatilini geçirmek için Şanlıurfa'dan memleketi Torul'a dönerken, PKK'lı teröristlerce TunceliErzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırılıp şehit edilen şehit öğretmen Necmettin Yılmaz baba ocağı Torul'da mezarı başında anıldı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü Bilgilendirme Önleme Büro Amirliği, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri ile birlikte Öğretmenler Günü dolayısıyla Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın Gümüşhane'nin Torul ilçesi Demirkapı köyünde bulan kabrini ziyaret ederek, şehidin ailesi ile görüştü. İstiklal Marşı okunarak dualar edilen ziyarette şehit Yılmaz'ın kabrine karanfiller bırakıldı.

BAYBURT 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 14:41

AKŞAM 17:03

YATSI 18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.