Bayburt Üniversitesi akademisyenleri yönetimindeki Bocce Milli Takımı, kadınlarda dünya şampiyonu erkeklerde dünya üçüncüsü oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bayburt Üniversitesi akademisyenleri yönetimindeki Bocce Milli Takımı, kadınlarda dünya şampiyonu ...

İHA

Bayburt Üniversitesi akademisyenleri yönetimindeki Bocce Milli Takımı, kadınlarda dünya şampiyonu erkeklerde dünya üçüncüsü oldu

Bayburt Üniversitesi akademisyenleri yönetimindeki Bocce Milli Takımından tarihi başarı geldi. Mersin’de gerçekleşen şampiyonada Bayburt Üniversitesi Bocce Milli Takımı kadınlarda dünya şampiyonu erkeklerde dünya üçüncüsü oldu.
Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda görevli akademisyenlerden Türkiye Bowling Bocce ve Dart Federasyonu (TBBDF) ile Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanı Doç. Dr. Mutlu Türkmen ve Antrenör Öğretim Görevlisi Mehmet Yönal yönetimindeki Türk Milli Takımı, Dünya Erkekler ve Kadınlar Bocce (Volo) Şampiyonası’nda tarihi başarılara imza attı. Şampiyonada kadınlar dünya şampiyonu olurken erkekler ise dünya üçüncülüğü elde etti.
Mersin’de gerçekleşen şampiyonada mücadele eden kadın ve erkek Milli Takımı, birçok ülkenin yarıştığı müsabakalar sonunda Türkiye’ye ve Bayburt’a gurur yaşattı. Spor Yöneticiliği Bölümünde görevli TBBDF ve CBI Başkanı Doç. Dr. Türkmen, dünya şampiyonluğu ve üçüncülüğü derecelerini yorumlarken uzun süren bir emek süreci sonunda Bocce sporunun doğduğu ülkelerle rekabet edecek konuma geldiklerini ifade etti. Türkmen, bu tarihi derecelerin Türkiye’de henüz yeni bir spor olarak kabul edilen Boccenin gelişmesine katkı sunmasını beklediklerini söyledi. Türkmen, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve Bayburt Üniversitesi BESYO’ya destek ve motivasyonlarından dolayı teşekkür etti.
Tarihi başarıya imza atan Türk Milli Takımı sporcuları ile birlikte TBBDF ve CBI Başkanı Doç. Dr. Türkmen ve Antrenör Öğr. Gör. Yönal’ı kutlayan Rektör Coşkun, bu başarının farklı şampiyonalarda sürdürüleceğine inandığını belirterek gelecekte Bayburt Üniversitesi’nden sporcuları da Bocce Milli Takımında görmek istediklerini dile getirdi.

BAYBURT

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:11
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 14:40
  • AKŞAM 17:02
  • YATSI 18:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kar, kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniliyor
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kar, kıyı ...
Bayburt Belediyesi’nden Öğretmenler Günü programı
YEREL HABERLER Bayburt Belediyesi’nden Öğretmenler Günü programı
“İki Fidanı Birlikte Büyütelim” projesi kapsamında yıl içinde doğan her bebek için bir fidan dikildi
YEREL HABERLER “İki Fidanı Birlikte Büyütelim” projesi kapsamında ...
Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Öğretmenler Günü kutlama programı düzenledi
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Öğretmenler ...
Rektör Coşkun’dan, kitaplarını Bayburt Üniversitesi’ne bağışlayan Akengin ve Temuçin’e kitap jesti
YEREL HABERLER Rektör Coşkun’dan, kitaplarını Bayburt ...
Bayburt Ülkü Ocaklarından Başkan Pekmezci’ye Öğretmenler Günü ziyareti
YEREL HABERLER Bayburt Ülkü Ocaklarından Başkan Pekmezci’ye ...
Bayburt’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Bayburt’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Nesli tehlike altında olan Kara Akbabalar Bayburt’ta görüntülendi
YEREL HABERLER Nesli tehlike altında olan Kara Akbabalar Bayburt’ta ...
AK Parti'den 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele etkinliği
YEREL HABERLER AK Parti'den 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle ...
Köylerde kışa hazırlık
YEREL HABERLER Köylerde kışa hazırlık
Bayburt TEM, şehit öğretmen Yılmaz'ı unutmadı
YEREL HABERLER Bayburt TEM, şehit öğretmen Yılmaz'ı unutmadı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X