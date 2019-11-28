Bayburt’ta kamyon ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Siroz neden olur? Siroz nasıl teşhis edilir?

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde kamyon ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu Köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon ile karşı yönden gelen H.B. idaresindeki 06 DD 9897 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan sürücüler ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BAYBURT 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 14:40

AKŞAM 17:02

YATSI 18:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.