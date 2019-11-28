(Düzeltme) Bayburt’ta Anne Üniversitesi eğitime başlıyor

Kadınların aile içi iletişimini kuvvetlendirmesi ve çocuklarını daha bilinçli yetiştirmesini amacıyla Türkiye’nin çeşitli illerinde bu sene ilk kez hayatiyete geçirilen Anne Üniversitesi, Bayburt’ta da 2 Aralık 2019 tarihinde açılış programıyla başlayacak.

Bayburt Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek olan Anne Üniversitesi’ne 26 29 Kasım 2019 tarihleri arasında kayıt yaptırılabilecek.

Kayıtların tamamlanmasının ardından Anne Üniversitesi, 2 Aralık 2019 tarihinde Prof. Dr. Gökhan Budak Salonu Dede Korkut Külliyesi’nde Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve il protokolünün katılımlarıyla gerçekleşecek olan “Anne Üniversitesi Eğitime Başlıyor” programıyla start alacak.

2 13 Aralık 2019 tarihleri arasında hafta içi 09.00 11.00 saatleri arasında devam edecek Anne Üniversitesi’nde eğitim sonunda katılım sertifikası verilecek.

Kadınların aile içi iletişimini kuvvetlendirmesi ve çocuklarını daha bilinçli yetiştirmesinin amaçladığı Anne Üniversitesi’yle ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Bu kursun amacı toplumda kadın sağlığını yükseltmek ve farkındalığı arttırmaktır. Biyolojik faktörlerin dışında sosyolojik faktörlerin de farkında olmalarını sağlamaktır. Aile sağlığını ve genel olarak toplum sağlığını önemsiyoruz. Sağlıklı yaşamdan çocuk sağlığına kadar birçok konuda önemli bilgiler veriyoruz. Çocuk sağlığı ve emzirme konusunda anneleri bilgilendiriyoruz. Özellikle toplum açısından faydalı ve örnek teşkil etmesi gereken bir kurs olduğunu düşünüyoruz”

BAYBURT 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:43

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