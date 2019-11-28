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Merkez Valisi Yeter, Bayburt Üniversitesi’nde Kültür ve Yerel Yönetimler konulu konferans verdi

İHA

Merkez Valisi Dr. Enis Yeter, Çevre Değerleri ve Sosyal Aktiviteler Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen 'Kültürel Değerlerin Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü: Kastamonu Örneği' isimli bir konferans verdi.

Merkez Valisi Yeter, Bayburt Üniversitesi’nde Kültür ve Yerel Yönetimler konulu konferans verdi

Merkez Valisi Dr. Enis Yeter, Çevre Değerleri ve Sosyal Aktiviteler Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen ‘Kültürel Değerlerin Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü: Kastamonu Örneği’ isimli bir konferans verdi.
Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansta konuşan Vali Yeter, yerel yönetim anlayışının küresel ölçekte dönüşüm geçirdiğini ve uluslararası etkileşimlerin belirleyici olduğu bir modelin uygulamaya koyulduğunu söyledi. Yerel kültürlerin önemini arttırdığı bir dönemde, kültürel koruma programlarının yerel yönetimlerin stratejik planları arasında yer alması gerektiğine dikkat çeken Vali Yeter, Kastamonu ilinde incelediği bazı vakaları örnek olarak verdi. Vali Yeter, Kastamonu’da uygulanan stratejilerin başarısından söz ederken Bayburt özelinde uygulanabilir bazı önerilerde bulundu. Bayburt’un Türkiye’de yerel kültürel değerler bakımından en zengin illerden biri olduğunu dile getiren Vali Yeter, bu değerlerin korunması için yerel yönetime büyük sorumluluklar düştüğünü sözlerine ekledi.
Etkinlik sonunda Bayburt Valisi Cüneyt Epcim tarafından Vali Yeter’e katılım plaketi takdim edildi.
Etkinliğe Vali Cüneyt Epcim’in yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Uçurum, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Alirıza Ağ, Doç. Dr. Hayriye Şengün, Dr. Öğr. Üyesi Esmeray Alacadağlı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

BAYBURT

28 Kasım 2019 Perşembe

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