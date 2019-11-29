Vali Epcim’den Başkan Pekmezci’ye ziyaret

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Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundu.

Başkan Pekmezci, Vali Cüneyt Epcim’i Belediye Sarayı girişinde karşıladı. Daha sonra makama geçen ikili Bayburt’a en iyi hizmet etmek adına karşılıklı istişarelerde bulundu. Bayburt’un güncel konularını ele alan Başkan Pekmezci ve Vali Epcim, yapılan istişarelerin Bayburt’a hizmet noktasında önemli olduğuna değindi. Misafirperverliğinden ötürü Başkan Pekmezci'ye teşekkür eden Vali Epcim çalışmalarında başarılar diledi.

Belediye Başkanı Pekmezci ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bayburt'un hak ettiği yere gelmesi için kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekti.

BAYBURT 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:43

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