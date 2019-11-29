Zabıta ekiplerinden ulaşım denetimi

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçları ile ilgili denetimlerini sürdürüyor.

Dolmuş ve özel halk otobüslerinin tek tek durdurularak kontrol edildiği denetimde araçların temizliği, ayakta fazla yolcu alınıp alınmadığı gibi konulara dikkat edildi.

Gerekli şartlara uymayan araç sürücülerine uyarılarda bulunularak eksikliklerin düzeltilmemesi halinde cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerine belirli periyotlarla devam edecek.

BAYBURT 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 14:40

AKŞAM 17:02

YATSI 18:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.