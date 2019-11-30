Bayburt’ta kar uyarısı

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Meteorolojiden Bayburt için kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son ölçümlere göre, Bayburt’un kar yağışı etkisi altına gireceği belirtildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Cumartesi günü Bayburt’ta karla karışık yağmur Pazar günü ise yoğun kar yağışı etkili olacak. Kar yağışı aralıklı olarak Salı gününe kadar devam edecek. Olası buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.” denildi.

BAYBURT 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 14:40

AKŞAM 17:01

YATSI 18:25

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