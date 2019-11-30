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Bayburt’ta okullara eğitim ve spor malzemesi desteği

İHA

Bayburt'ta eğitim öğretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla hazırlanan eğitim ve spor materyalleri düzenlenen törenle okullara dağıtıldı.

Bayburt’ta okullara eğitim ve spor malzemesi desteği

Bayburt’ta eğitim öğretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla hazırlanan eğitim ve spor materyalleri düzenlenen törenle okullara dağıtıldı.
Törene Vali Cüneyt Epcim, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ile okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Vali Epcim, burada okullara yönelik benzer desteklere devam edeceklerini dile getirdi. Eğitim öğretim faaliyetlerindeki başarının sadece akademik anlamda değerlendirilemeyeceğine dikkat çeken Vali Epcim, “Gençlerimizin geleceklerini sağlam temeller üzerine inşa etmeleri ve kendilerini güçlü hissetmeleri, özgüvenleri yüksek bireyler olarak yetiştirme noktasında spor faaliyetlerinin çok önemli rolü var. Biz bu potansiyelden yararlanmak istiyoruz.” dedi.
Genç nesillerin yetiştirilmesinde sportif ve kültürel faaliyetlerin önemine işaret eden Vali Epcim, söz konusu faaliyetleri okullarda yaygınlaştırmak istediklerine vurgu yaptı.
Vali Epcim, “Bizler bunu ihmal edersek şehirlerimizi ve insanımızı ihya edecek bir nesil bulamayacağız. Bu destekleri bundan sonra da yapmaya gayret edeceğiz. Bu destekleri yalın olarak vermek yeterli değil. Özellikle öğretmenlerimize ve destek olan eğitimcilerimize öğrencilerimizin bu imkânlardan sonuna kadar yararlanmalarını sağlamak, bu materyallerin etkin bir şekilde kullanımını sağlamak gibi de bir sorumluluğumuz var. Bunu da hep birlikte yerine getirmeliyiz diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ise eğitim öğretim faaliyetleri yanında sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerin desteklenmesinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü görev alanlarından olduğunu belirtti. Bayburt’ta bu alanlardaki ihtiyacı karşılamak üzere birçok spor malzemesi temin ettiklerini dile getiren Karakaşoğlu, “Bunları çocuklarımızın istifadesine sunacağız ve ilimiz genelindeki okullarımızda tüm çocuklarımız aynı şartlarda, aynı kalitede malzemelerle yarışmalara hazırlanacaklar.” dedi.
Bayburt genelinde 2 bin lisanlı sporcu olduğuna dikkat çeken Karakaşoğlu, “Bütün öğrencilerimiz bu imkândan faydalanma şansına sahip olacak. Bunun için özellikle öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul idarecilerimize bu materyallerin hayırlı olmasını temenni ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.
Karakaşoğlu, il genelindeki anasınıflarına dağıtılmak üzere ayrıca 70 bin liralık malzeme temin edildiğini kaydetti.
Vali Epcim’in daveti üzerine törende kısa bir konuşma yapan Aşık Süphani de öğrencilere deyişlerle öğüt verdi.
Tören Vali Epcim’in hazırlanan eğitim ve spor materyallerini okul müdürlerine teslim etmesiyle sona erdi.
Törenin ardından okul öğretmenleriyle bir araya gelen Vali Epcim, eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi alışverişinde bulunup beklentilerini dile getirdi.

BAYBURT

30 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:44
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  • İKİNDİ 14:40
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  • YATSI 18:25
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