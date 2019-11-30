Bayburt’ta polisten karbonmonoksit uyarısı

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri "sessiz ölüm" olarak bilinen karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Kış mevsiminin gelmesiyle karbonmonoksit gazı zehirlenmesi vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla TDP Şubesi ekipleri, Bayburt Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Tıp Teknisyenleri, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla toplantılar gerçekleştirdi.

Karbonmonoksit gazının oluşma nedenleri ve solunum yolu nedeniyle oluşabilecek zehirlenme vakalarının engellenebilmesi için bilgiler aktarılarak toplumsal bilincin ve duyarlılığının artırılması amacıyla hazırlanan broşürler mahalle sakinlerine dağıtıldı.

BAYBURT 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 14:40

AKŞAM 17:01

YATSI 18:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.