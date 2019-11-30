Taş kırma makinesine düşen işçi öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Taş kırma makinesine düşen işçi öldü

İHA

Bayburt'ta taş kırma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti.

Taş kırma makinesine düşen işçi öldü

Bayburt’ta taş kırma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti.
Olay, bugün saat 11. 15 sıralarında Bayburt merkez Şingah Mahallesinde bulunan bir işletme içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yerindeki taş kırma makinesini kontrol ederken düşen Kadir Taş, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay yerine polis, 112 Acil, itfaiye ve AFAD ekipleri çağrıldı. Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemelerinin ardından Taş’ın cenazesi Bayburt Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAYBURT

30 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:44
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 12:12
  • İKİNDİ 14:40
  • AKŞAM 17:01
  • YATSI 18:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Pekmezci, Trabzon'daki Bayburt dernekleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci, Trabzon'daki Bayburt dernekleriyle ...
Bayburt’ta polisten karbonmonoksit uyarısı
YEREL HABERLER Bayburt’ta polisten karbonmonoksit uyarısı
Otomobil takla attı, sürücü camdan fırladı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı, sürücü camdan fırladı
Başkan Pekmezci, yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan DKBB personellerine hediyelerini takdim etti
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci, yüksek lisans eğitimlerini ...
Bayburt’ta okullara eğitim ve spor malzemesi desteği
YEREL HABERLER Bayburt’ta okullara eğitim ve spor malzemesi desteği
Bayburt’ta kar uyarısı
YEREL HABERLER Bayburt’ta kar uyarısı
Öğretmenin hayali gerçek oldu ‘Edebiyat Sokağı’ projesi hayat buldu
YEREL HABERLER Öğretmenin hayali gerçek oldu ‘Edebiyat Sokağı’ ...
Zabıta ekiplerinden ulaşım denetimi
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerinden ulaşım denetimi
Vali Epcim’den Başkan Pekmezci’ye ziyaret
YEREL HABERLER Vali Epcim’den Başkan Pekmezci’ye ziyaret
Demirözü’nde “4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı” açıldı
YEREL HABERLER Demirözü’nde “4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı” açıldı
Merkez Valisi Yeter, Bayburt Üniversitesi’nde Kültür ve Yerel Yönetimler konulu konferans verdi
YEREL HABERLER Merkez Valisi Yeter, Bayburt Üniversitesi’nde Kültür ...
Bayburt ve Erzincan’ın yüksek kesimleri beyaza büründü
YEREL HABERLER Bayburt ve Erzincan’ın yüksek kesimleri beyaza ...
Bayburt Üniversitesi önümüzdeki yıl vizyonunu Cumhurbaşkanlığı 2020 yılı yıllık programı ışığında şekillendiriyor
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi önümüzdeki yıl vizyonunu ...
(Düzeltme) Bayburt’ta Anne Üniversitesi eğitime başlıyor
YEREL HABERLER (Düzeltme) Bayburt’ta Anne Üniversitesi eğitime ...
Bayburt’ta yıl içinde doğan her bebek için bir fidan dikildi
YEREL HABERLER Bayburt’ta yıl içinde doğan her bebek için bir fidan ...
Bayburt’ta kamyon ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bayburt’ta kamyon ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X